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Son dakika haber! Elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber! Elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçenin Kemalpaşa Mahallesi Ceylan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Şube Caddesinden Ceylan Sokağa dönüş yapan elektrikli bisiklet sürücüsü dengesini kaybederek kaldırma çarparak devrildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücüyü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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