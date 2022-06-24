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Elektrik tesisatından çıkan yangın evi ve otomobili kül etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik tesisatından çıkan yangın evi ve otomobili kül etti Yangında ev ve bahçesindeki otomobil alev topuna döndü Adıyaman'da, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında ikamet ve bahçesinde bulunan otomobil yanarak küle döndü.

Elektrik tesisatından çıkan yangın evi ve otomobili kül etti

Yangında ev ve bahçesindeki otomobil alev topuna döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında ikamet ve bahçesinde bulunan otomobil yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 157 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Koçar'a ait tek katlı ikametin giriş kısmında bulunan elektrik tesisatında yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ikamete ve bahçesinde bulunan 02 KL 244 plakalı otomobile sıçradı. Meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bir yandan alevlere müdahale eden bir yandan da sıçramaması için çevredeki binaların duvarlarına da su sıkan itfaiye ekipleri, yoğun bir çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil ve ikamet adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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