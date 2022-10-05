Son dakika haber! Elektrik tellerinden çıkan yangın kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Genç ilçesi Çevirme köyü Ulutaş mezrasında iddiaya göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçelerde devam eden yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle bahçelerde zarar meydana geldi. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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