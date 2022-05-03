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Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda H.K. silahla, taksici olduğu öğrenilen H.A. ise silahın kabzası ile yaralandı. Şüpheliler A.A. ve Y.A. olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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