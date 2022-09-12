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Son Dakika | Elazığ'daki orman yangınına yönelik müdahale sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'daki orman yangınına yönelik müdahale sürüyor Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Elazığ'daki orman yangınına yönelik müdahale sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sivrice ilçesi, Ügrük köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Köy sakinlerinim haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangında şu ana kadar 500 dönüm alanın ve bir evin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

Sivrice Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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