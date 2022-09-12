Son dakika haber | Elazığ'daki orman yangını söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi söndürüldü. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Sivrice ilçesi, Ügrük köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi kontrol altına alınan yangın söndürüldü. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivrice Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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