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Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

Elazığ'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında 18 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı kaydedildi. Çalışmalar sırasında ise 34,28 gram metamfetamin, 100,23 gram kubar esrar, 25,42 gram toz esrar ve 2 adet sentetik eczanın ele geçirildiği vurgulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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