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Trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştuELAZIĞ Elazığ'da trafikte yol verme meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu

ELAZIĞ Elazığ'da trafikte yol verme meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan iki araç şoförü yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay bir anda tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

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