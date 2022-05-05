Elazığ'da su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Elazığ'da su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Elazığ'da 5 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Mustafapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik su kuyusundan kedi sesleri duyan vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuyuya düşen yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Anne kedi, daha sonra yavrusunu ağzından tutarak gözden kayboldu. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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