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Son dakika haber | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yunus Emre Bulvarı Celal Bora Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park önünde S.Y. ve bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli şahıs belinden çıkardığı silahı peş peşe ateşledi. S.Y. vücuduna gelen mermiler sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bora Füzesi, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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