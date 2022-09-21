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Elazığ haber... Elazığ'da düzenlenen operasyonda kalaşnikof ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen operasyonda kalaşnikof ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirdi.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda kalaşnikof ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşmaları üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan araştırma şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından şüpheliler ve kullandıkları motosiklet takibe alındı. Takip edilen şüpheliler, ekipler tarafından Yurtbaşı Akmezra yolunda kıstırılarak yakalandı.

Yapılan aramada çuval içerisinde 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 100 adet 7.62 mm. fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Jandarma Piyade Elazığ 3. Sayfa Haberler

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