Son dakika haber: Elazığ'da pikap şarampole yuvarlandı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Elazığ'da pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazasında 5 kişi yaralandı. Elazığ'da pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray Mahallesi Güney Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.M. idaresindeki 23 P 3427 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aksaray Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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