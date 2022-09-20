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Son dakika haber: Elazığ'da korkutan yangın: 10 dönüm alan zarar gördü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da korkutan yangın: 10 dönüm alan zarar gördü Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Elazığ'da korkutan yangın: 10 dönüm alan zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeni ile 10 dönümlük alan zarar görürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Kulubaba Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 10 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

Karakoçan İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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