Son dakika haberleri... Elazığ'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Elazığ'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Elazığ'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

Son dakika haberine göre Elazığ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybederken olay yerine gelen sağlık ekipleri çalışanlar tarafından saldırıya uğradı.

Elazığ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybederken olay yerine gelen sağlık ekipleri çalışanlar tarafından saldırıya uğradı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçi Naim Demir, dengesini kaybetmesi sonucu çalıştığı yerden aşağı düştü. Düşen işçiyi gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İnşaat işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerine geç geldiklerini söyleyerek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu ortalık yatışırken sağlık çalışanları, yerde yatan Demir'e müdahale etmeye başladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızlıca ambulansla alınan yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı Naim Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title