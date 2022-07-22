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Son dakika haber! Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Son dakika haberi: Elazığ'da jandarma tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da jandarma tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organizi Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında öğrenci velilerine sunum yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen programda katılımcılara, uyuşturucu maddenin zararları hakkında eğitim verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ile Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının (UYUMA) nasıl kullanıldığı konuları hakkında da seminer verilerek broşür dağıtıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Narkotik Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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