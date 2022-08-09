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Elazığ haberleri: Elazığ'da doktoru darp eden zanlı tutuklandı

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Elazığ haberleri: Elazığ'da doktoru darp eden zanlı tutuklandı

Elazığ haber: Elazığ'da bulunan Mediline Hastanesinde nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'ı önce silahla tehdit ardından darp eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da bulunan Mediline Hastanesinde nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'ı önce silahla tehdit ardından darp eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Elazığ'da bulunan özel Mediline Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'ın daha önce hastası olduğu öğrenilen Serhan D., yeniden tedavi amaçlı hastaneye geldi. Tedavi için odaya giren Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'a daha önceden geldiğinde beyninin içinde bir çipin olduğunu ve onun çıkartılmasını istediğini belirtti. Beyninde herhangi bir şeyin olmadığını kabul etmeyen ve beyninde çip olduğunu ısrarla vurgulayan Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'ı tehdit ederek, "Eğer beynimdeki çipi çıkartmazsanız belimdeki silahta bulunan mermileri ağzına boşatırım" deyip hocayı tehdit etti. Tehdidin ardından hocayla kavgaya tutuşan şahıs, güvenlikçiler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, doktora saldıran vatandaşı yakalayarak karakola götürdü. Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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