Son dakika haber! Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve istihbarı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, değişik gramaj paket ve kutular halinde piyasa değeri 510 bin lira toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.