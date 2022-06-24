Son dakika haber! Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber! Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Elazığ'da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve istihbarı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, değişik gramaj paket ve kutular halinde piyasa değeri 510 bin lira toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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