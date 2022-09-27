Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücü kullandığı araçla kaza yaparak yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Eskişehir'de genç yaştaki ehliyetsiz bir sürücünün yüksek hız yapmasıyla meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken araçta büyük maddi hasar oluştu. Eskişehir'de genç yaştaki ehliyetsiz bir sürücünün yüksek hız yapmasıyla meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken araçta büyük maddi hasar oluştu. Kaza, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, genç yaştaki ehliyetsiz sürücü, yüksek hız sonucu kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan hafif ticari araç devrilerek sürüklenmeye başladı. Duvara, çöp kovasına ve kaldırıma çarpan araç adeta hurdaya döndü. Kaza sonucu hafif ticari aracın genç yaştaki sürücüsünün yaralandığı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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