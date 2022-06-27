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Son dakika haber | Edremit'te ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Edremit'te ev yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde ruhsal sıkıntıları olan bir kişinin ateşe verdiği iddia edilen evdeki yangın büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ruhsal sıkıntıları olan bir kişinin ateşe verdiği iddia edilen evdeki yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in İkizçay Mahallesi Gürlek Caddesi'nde ruhsal sıkıntıları olan ev sahibi H.A. iddialara göre evinde yangın çıkardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye intikal etti. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına H.A. mukavemet gösterdi. Bunun üzerine güvenlik güçleri eşliğinde yanan evi girildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Yanan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit Gürlek 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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