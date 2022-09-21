Son dakika haber | Edirne'de toplu ulaşım aracı otomobille çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Edirne'de toplu ulaşım aracı otomobille çarptı: 2 yaralı Edirne'de şehirci toplu ulaşım aracının otomobile arkadan çarpması sonucu yolcular büyük korku yaşarken, yaralanan 2 yolcu ise hastaneye kaldırıldı. Edirne'de toplu ulaşım aracı otomobille çarptı: 2 yaralı EDİRNE - Edirne'de şehirci toplu ulaşım aracının otomobile arkadan çarpması sonucu yolcular büyük korku yaşarken, yaralanan 2 yolcu ise hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Ergin Ermiş idaresindeki 22 M 0211 plakalı ETUS aracı Bülent Bölükbaşı yönetimindeki 10 AFB 034 plakalı otomobille arakadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcuyla dolu midibüste bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Midibüste bulanan 2 yolcu ise yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 yolcu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri sürücülerin ifadesini başvurmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı Atatürk Bulvarı Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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