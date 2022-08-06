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Son dakika haber: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberler: Edirne'nin Enez ilçesinde çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

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Edirne'nin Enez ilçesinde çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Küçükevren-Büyükevren köyü arasında bulunan şahin tepesi mevkiinde çamlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, yangını fark ederek 177 Orman Yangın İhbar Hattını aradı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangına, yangın söndürme helikopteri havadan; çok sayıda arazöz ve Enez Belediyesine ait itfaiye araçları da karadan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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