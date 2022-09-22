Son dakika haber: Edirne'de husumetlisini silahla vurdu 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Edirne'de iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı. Edirne'de iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeteryaların yoğun olduğu cadde üzerinde karşılaşan İlhan E. ile Mustafa D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan E.'nin yanında bulunan tabancayla açtığı ateş sonucu Mustafa D. bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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