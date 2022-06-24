Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü - Haberler

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Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü

Son dakika habere göre Edirne'de Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarıyla müşteki sanık sıfatıyla bulunduğu şantaj ve darp davası 7 Ekim tarihine ertelendi.

Edirne'de Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarıyla müşteki sanık sıfatıyla bulunduğu şantaj ve darp davası 7 Ekim tarihine ertelendi.

2018 yılında Edirne'de 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçundan cezası bulunan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darp edildiğini iddia ederek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş ve olay çerçevesince 4 kişi tutuklanmıştı. Tutukluların adli kontrol şartıyla serbest kaldığı tutuklama sürecinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yargılama çerçevesinde 10'uncu duruşma bugün görüldü. Tutuksuz sanık O.K. ve tutuklu M.T. duruşmaya Edirne Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmada M.T.'nin tahliyesi istendi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, M.T.'nin tutukluluğunun devam etmesine ve diğer sanıkların adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma tarihi 7 Ekim 2022 olarak belirlendi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Gürkan Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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