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Son dakika haber... Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 2 adet Extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 2 adet Extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilerek E.L. isimli şüpheli kendisinin işlettiği işyerinde gözlem altına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 2 adet Extacy hap ve hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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