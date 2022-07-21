Son dakika haber: Düzce'de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler

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Son dakika haber: Düzce'de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Düzce'de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık bahçesinde temizlik yapan aileye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık bahçesinde temizlik yapan aileye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Esentepe köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan fındık tarlasında dip temizliği yapan Ali, Engin, Selma, Mithat Gürbüz'ün üzerine kimliği belirlenemeyen şahıslarca silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası Selma ve Mithat Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Ali ve Engin Gürbüz ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Ali Gürbüz ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylelikle saldırıda ölü sayısı 3'e yükselirken yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan saldırganlar için ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Engin Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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