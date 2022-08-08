Son dakika haber: Durdurulan araçta Kaleşnikof'la yakalanan şahıs tutuklandı Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan otomobilde bir adet Kaleşnikof tüfek ve 496 adet mermi ele geçirildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan otomobilde bir adet Kaleşnikof tüfek ve 496 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos Pazar günü saat 18.00 sıralarında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 47 plakalı bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 496 adet 7.62x36 mm'lik mermi ve 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki A.B.'nin (30) Mardin'den İzmir'e gittiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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