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Son dakika haber: Düğünde havaya ateş açan muhtarların silahlarına el konuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Düğünde havaya ateş açan muhtarların silahlarına el konuldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya merkeze bağlı 4 köy muhtarının Ekim ayındaki bir sokak düğününde tabancaları ile havaya ateş açtığı iddiasıyla silahlarına el konulduğu bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya merkeze bağlı 4 köy muhtarının Ekim ayındaki bir sokak düğününde tabancaları ile havaya ateş açtığı iddiasıyla silahlarına el konulduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşçiftliği köyündeki düğünde, Karacaören köyü muhtarı Süleyman Başyiğit, Çavuşçiftliği köyü muhtarı Kamil Eray, Çöğürler köyü muhtarı Cevdet Kalem ve Kızılcaören köyü muhtarı Arif Özkaşdar'ın taşıma ruhsatlı tabancaları ile oyun oynadığı sırada havaya ateş açtıkları ileri sürüldü.

CİMER'e yapılan şikayet üzerine 4 muhtarın silahlarına el konulurken, haklarında soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya, Ekim, 3. Sayfa, Haberler

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