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Son dakika haber... Düğünde havaya ateş açan şahıs 4 pompalı tüfekle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Düğünde havaya ateş açan şahıs 4 pompalı tüfekle yakalandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da yapılan bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da yapılan bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Şahsın üstünde ve aracında arama yapan ekipler 4 pompalı tüfek ve 107 mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, kentte gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açtığı bilgisini alan ekipler olay yerine gitti. Bir süre düğünü izleyen ekipler ardından isminin A.A., olduğu belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Sonrasında gözaltına alınan şahsın yapılan üst ve araç aramasında 4 pompalı tüfek ve 107 mermi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan A.A.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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