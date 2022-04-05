Son dakika haber! Dr. Zeynep Erdoğan'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis talebi

ANKARA (İHA) - Ankara'da 9 aylık eşi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.'yı da darp edip bodrum kata kilitleyen şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda Zeynep Erdoğan (47), eşi Mehmet E. tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Eşini öldüren sanık, cinayeti işlemeden önce Zeynep Erdoğan'ın ilk eşinden olan oğlu A.A.'yı (16) da döverek evin deposuna elleri bağlı bir şekilde kilitlemişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 34 yıla kadar hapis talep edildi. Mütalaa için savunma talep eden sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa