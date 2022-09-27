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Son dakika haber: Donanma Komutanlığında gemi boyayan 5 asker denize düştü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Donanma Komutanlığında gemi boyayan 5 asker denize düştü

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü.

Kocaeli'de Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 11.15 sıralarında Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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