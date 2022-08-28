Son dakika haber... Domaniç-İnegöl Karayolunda otobüs kazası: 1 ölü, 28 yaralı
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Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa'nın Mudanya ilçesine gitmekte olan tur otobüsü, Domaniç-İnegöl karayolunun 20. kilometresi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa'nın Mudanya ilçesine gitmekte olan tur otobüsü, Domaniç- İnegöl karayolunun 20. kilometresi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. 43 ACT 702 plakalı otobüste ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırılıyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa