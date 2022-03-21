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Son dakika haber: Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs gözaltına alındı

Son dakika haber... Bakırköy'de bir hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - Bakırköy'de bir hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltına alındı. Doktorun ve güvenlik görevlisinin darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bakırköy'de bir hastanede gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün araştırmasına göre M.K. isimli şahıs kapıdaki şeritleri geçmek istedi. Hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve akşam serviste çalışan Doktor M.S.D. saldırgana karşı engel olmaya çalışırken, saldırgan M.K güvenlik görevlisini ve doktoru darp etti. Yaşanan olay polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri sıkı çalışma başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmalarda saldırıyı M.K.'nin yapmış olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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