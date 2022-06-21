Son dakika haber | Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır merkezli 10 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"

Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır merkezli 10 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"

Diyarbakır'da 4 bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Türkiye'nin en büyük sokak satıcısı operasyonu Diyarbakır merkezli gerçekleşti

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Operasyon, 292 şüpheliye ait 205 adrese yönelik gerçekleşerek, 184 şüpheliye ait yapılan adli işlemlerde 64 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 10 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 polis görev alarak, 20 narkotik madde arama köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adreste aramalar yapıldı.

"8 aylık titiz çalışma"

İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada operasyon gününe kadar, 243 kilo esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 34 gram kokain maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, 5 gram eroin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyona dair 184 şüpheliye adli işlem yapılarak 64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildiği bildirildi.

"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun Türkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan, operasyonunun "Diyarbakır narko alan projesi" çerçevesinde elde edilen bilgilerin detaylı analiz edilmesi sonucu karar verildiği kaydedildi.