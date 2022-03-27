Son dakika haber! Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da perşembe günü 3. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde bir iş yerinde 24 Mart sabahı saat 9.15 sularında oksijen tüpünden olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamada,5'i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 işyeri ile 16 araç zarar görmüştü.

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesinde tedavi altına alınıp yoğun servisinde yaşam mücadelesi veren Mahmut Taşka, fenalaştı. Taşka, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Durumları ağır olan 4 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa