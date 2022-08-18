Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesinde bulanan bir park içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair "uyuma" uygulamasına gelen ihbar üzerine, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle yapmış olduğu incelemelerde ihbara konu olan yerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. 15 Ağustos günü yapılan operasyonla suçüstü yakalan 8 şüpheli üzerinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan düzenekler ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait dijital materyallere ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu.

Yakalanan 8 şüpheli D.A., M.O., F.F., Y.İ., R.N., E.Ç, A.M.D. ve B.Y. gözaltına alınarak emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden A.M.D. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Narkotik Bağlar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title