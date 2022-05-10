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Son dakika haber! Diyarbakır'da tren raylarında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Diyarbakır'da tren raylarında şüpheli ölüm

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tren rayları üzerinde 27 yaşında bir genç, kafası kesik halde bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tren rayları üzerinde 27 yaşında bir genç, kafası kesik halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, saat 12.00 sularında Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi kesişiminde etrafı demir çitlerle kaplı olan tren rayları üzerinde hareketsiz olarak yatan 27 yaşındaki Recep Alak'ın cansız bedenine rastlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genci kafası kesik halde buldu. Ceset, otopsi için morga götürtülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Haberler

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