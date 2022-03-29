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Son dakika... Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Kertisçi (50), dün akşam evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde Kertesçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kertisçi'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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