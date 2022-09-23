Son dakika haber | Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet satışı yapan iş yeri sahibi A.A. dükkanının önünde bulunurken yüzü maskeli kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler, tabancayla 5 el ateş edip olay yerinden motosikletle kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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