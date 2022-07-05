Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bağcılar Bağlar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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