Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağcılar Bağlar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title