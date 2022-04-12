Son dakika... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kıraathane taramasında 3 gözaltı

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kıraathane taramasında 3 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 Nisan günü bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, saldırı sonrası kısa sürede şüphelileri tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, şüphelilerden M.K. ve B.K.'olayda kullandıkları değerlendirilen silahlarıyla birlikte bugün teslim oldukları bildirildi.

Olaya ilişkin başka şüphelilerin olduğu değerlendirilmesiyle polis ekiplerinin çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.