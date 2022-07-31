Son dakika haberleri... Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonu başlatıldı - Haberler

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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre - Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 21 personelin katılımıyla Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonu başlatıldı.

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- Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 21 personelin katılımıyla Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 21 personel 62 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada, 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir bitkisi, 110 bin kök skunk bitkisi, 123 bin 50 gram kubar, 30 bin 250 gram toz olmak üzere toplam 153 bin 300 gram esrar maddesi ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa

Diyarbakır Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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