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Son dakika haber | Diyarbakır'da çeşitli suçlardan 9 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Diyarbakır'da çeşitli suçlardan 9 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalama kararı olan 4 kişiyle birlikte toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

BİSMİL, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalama kararı olan 4 kişiyle birlikte toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda adli mercilerce yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, içeriğinde 10 adet fişek, 6136 Sayılı Kanun çerçevesinde 1 adet bıçak, 12 paket halinde toplam 19,12 gram metamfetamin maddesi, 1 paket halinde 8,02 gram toz esrar maddesi ile yakalanan 5 kişi de gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 9 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, 3. Sayfa, Haberler

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