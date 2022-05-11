Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci... - Haberler

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Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci...

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci servisine kurşun isabet etmesi sonucu cam parçasından bir öğrenci de yaralandı.

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci servisine kurşun isabet etmesi sonucu cam parçasından bir öğrenci de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, 3. Sayfa, Haberler

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