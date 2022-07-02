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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki genç kıza böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki genç kıza böyle çarptı Genç kızın ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 21 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki genç kıza böyle çarptı

Genç kızın ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 21 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçeye bağlı, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde bulunan okulun önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M. Ş. K.'nın idaresindeki 33 PG 184 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar ile araç arasında sıkışan Zehra Gürses çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehra Gürses kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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