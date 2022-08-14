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Son dakika haber... Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu, kazalar kamerada

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Son dakika haber... Dikkatsizlikleri canlarından ediyordu, kazalar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına temmuz ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde gece saatlerinde süratle ilerleyen otomobilin kavşakta kontrolünü kaybederek refüje çıkması ve ardından park halindeki taksiye çarpması yer aldı. Diğer görüntüde ise kavşağa giren otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği anlar yer aldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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