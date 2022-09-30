Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Didim Jandarması göçmen kaçakçılarına suçüstü yaptı: 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Didim Jandarması göçmen kaçakçılarına suçüstü yaptı: 2 tutuklama

Son dakika haber: Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 23 göçmen yakalanırken olayla ilgili göz altına alınan 3 organizatörden ikisi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 23 göçmen yakalanırken olayla ilgili göz altına alınan 3 organizatörden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Batıköy Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenlere yardım ettikleri tespit edilen M.A.G, F.K ve M.U adlı 3 organizatör jandarma ekiplerince göz altına alındı. Yakalanan organizatörden F.K. ve M.U çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli M.A.G ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yakalanan 23 göçmen ise işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Göçmen Aydın Didim 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title