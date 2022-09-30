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Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu taciri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Didim'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Son dakika haberler... Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de Emniyet güçlerin farklı tarih ve zamanlarda 4 şahıstan 1,72 gram metafetamin maddesi ele geçirdi. 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen R.Ç. adlı şüpheli emniyet güçlerince tespit edilerek göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Didim 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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