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Son dakika haber: Devriye gezen jandarma uyuşturucu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Devriye gezen jandarma uyuşturucu ele geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarındaki park halinde aracın içerisindeki şahısların sarhoşluk belirtisi göstermelerinden şüphelenerek araçta arama yaptı.

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarındaki park halinde aracın içerisindeki şahısların sarhoşluk belirtisi göstermelerinden şüphelenerek araçta arama yaptı. Aramada ekipler değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu İhsaniye ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında park halinde bulunan bir aracın durumundan şüphelendi. Aracın yanına giden ekipler otomobilin içerisinde bulunan 3 şahsın sarhoşluk belirtisi göstermesinden şüphelenerek araçta arama yaptı. Şüphelerinde haklı çıkan ekipler aramada uyuşturucu olarak kullanılan 26 adet sentetik hap ile 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan B.K., S.Y. ve M.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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