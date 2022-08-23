Son Dakika | Devrilen Beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Devrilen Beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Bursa'da kaza sonrası beton mikseri kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Devrilen Beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı BURSA - Bursa'da kaza sonrası beton mikseri kamyonunda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza İnegöl'e bağlı Halhalca mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Halhalca istikametinden Akhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Asan yönetimindeki 16 YC 227 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlalık alana devrildi. Sürücü mikser kamyonunda sıkışarak yaralanırken, araçta yangın çıktı. Yangın başka bir aracın sürücüsü tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürülürken, kaza yerine itfaiye ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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