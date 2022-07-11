Son dakika haber... Develi'de şüpheli ölüm - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Develi'de şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Develi'de şüpheli ölüm

Son dakika haber: Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Habip Mert Ö.'den (18) haber alamayan yakınları eve girdi. Şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Habip Mert Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title